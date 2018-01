Christian Cueva genera debate en Brasil tras negarse a ser suplente con Sao Paulo y anunciar que analiza nuevas ofertas para su salida del club paulista, argumentando que no se siente importante para el equipo.

Luego de solicitar su ausencia en la convocatoria del Tricolor para la visita a Mirassol por Paulistao, el profesionalismo del mediocampista nacional se encuentra en tela de juicio.

Alexandre Lozetti y Marcelo Prado, periodistas del portal brasileño 'Globoesporte', cubren las incidencias del Sao Paulo desde hace 12 años y expresaron una dura crítica sobre la actitud del popular 'Aladino'.

“Cueva es un pésimo profesional y eso está probado por todos los días que pasó en Perú cuando debería estar entrenando, tanto en el 2017 como a inicios de este 2018. Pero como su contrato va hasta 2021, el Sao Paulo decidirá cuándo venderlo. No puede pasar por encima la voluntad de un jugador mimado”, narra la publicación del citado medio.

Sin embargo, Lozetti y Prado no son los únicos comunicadores indignados. Alexandre Praetzel, quien labora en 'UOL Esporte', también opinó sobre las radicales decisiones de Christian Cueva.

"El peruano alegó que no sería titular y por eso tomó la decisión de no viajar. Cueva no respetó al club, a la comisión técnica y a sus compañeros. Su actitud es lamentable en un momento de presión por buenos resultados en el tricolor", agregó al respecto.



"A los hinchas de Sao Paulo me gustaría esclarecer mi ausencia en el partido contra Mirassol: estoy tan comprometido con el club que en el último partido no estaba programado para el juego y pedí ir para ayudar, pues veníamos de una derrota. Esperaba comenzar jugando mañana para estar bien de ritmo y físicamente para el juego contra el Corinthians, sin embargo por decisión de la comisión técnica yo iba al banco de reservas, entonces me pareció que no soy importante para el equipo, y pedí para no viajar y analizar las propuestas que llegaron para mí. Estoy a la disposición siempre para ayudar ese gran club, jugando”, señaló Cueva este martes a través de Instagram.