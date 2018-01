Futuro incierto. Christian Cueva utilizó este martes las redes sociales para explicar su ausencia en la última convocatoria del Sao Paulo para el duelo frente a Mirassol por el Paulistao.

"A los hinchas de Sao Paulo me gustaría esclarecer mi ausencia en el partido contra Mirassol: estoy tan comprometido con el club que en el último partido no estaba programado para el juego y pedí ir para ayudar, pues veníamos de una derrota", señaló el volante a través de Instagram .

"Esperaba comenzar jugando mañana para estar bien de ritmo y físicamente para el juego contra el Corinthians, sin embargo por decisión de la comisión técnica yo iba al banco de reservas, entonces me pareció que no soy importante para el equipo, y pedí para no viajar y analizar las propuestas que llegaron para mí. Estoy a la disposición siempre para ayudar ese gran club, jugando”, añadió el popular 'Aladino' en la publicación.

Al respecto, el director de fútbol del Sao Paulo señaló que el destino del mediocampista de la selección peruana estaría lejos del 'Tricolor'.

"Cueva nos pidió no participar en el juego y nosotros evaluamos que no está plenamente comprometido con la agenda del club en este momento", indicó Raí para el portal brasileño 'Globoesporte'.