Christian Cueva: "Cienciano está haciendo mucho más de lo que yo le puedo brindar"

Christian Cueva aseguró que Cienciano, equipo al que se incorporó tras permanecer más de 10 meses fuera de las canchas, le aporta más a él que 'Aladino' al equipo. En ese sentido, señaló estar comprometido con el cuadro cusqueño.

"Lo que más aporta Cienciano en mí, es ese cariño, esa ayuda, que confíen en mí, la gente en Cusco. Hoy Cienciano está haciendo mucho más de lo que yo le puedo brindar. Lo que sí puedo hacer es dar lo mejor de mí, paso a paso, brindarle muchas cosas positivas y grandes que un club como Cienciano se merece. Estoy agradecido por todos estos momentos que me están haciendo vivir [...] Hoy me siento comprometido 100 por ciento y espero eso poder demostrarlo en la cancha con mis compañeros y darle lo mejor al club", aseguró a Depor.

Cueva resaltó la victoria que obtuvo Cienciano en su primer partido con 'Aladino' como jugador: "El público siempre está a la expectativa, no solamente los hinchas. Tengo recién mi primer partido con el club y se dio con un triunfo importante para nosotros, fue bueno participar y volver a sentirme importante".

El jugador del equipo cusqueño se refirió a las críticas que ha recibido por su peso y aseguró que "las críticas pueden ser una enseñanza".

"Yo estoy siempre tratando de ser mejor y hacerme cada vez mejor persona y estoy agradecido con la vida porque aún estoy aquí", señaló.

El delantero dijo que busca enfocarse en su carrera y retomar el camino que alguna vez tuvo. Además, consideró que se ha equivocado mucho: "Es un tema muy complejo para mí por las cosas que pasé, hay prensa que habla de fútbol y otra que no, pero yo en lo personal quiero encontrar el camino que en algún momento tuve. Enfocarme en lo que es mi carrera, en lo que es mi vida personal, en lo que mis padres me inculcaron. Yo como todo ser humano siento que me he equivocado mucho pero mi corazón no tiene esa maldad".

'Aladino' se refirió al DT de Cienciano, de quien tiene "muchas buenas referencias": "Cuando llegué fue un abrazo de gratitud, de cariño y me quedo con eso, con cómo me recibió. Tengo muchas buenas referencias de él [...] La vida y Dios va a poniendo las cosas en orden. En Cusco recibí mucho cariño y estoy infinitamente agradecido con la gente de Cusco, con el club, siento que Cienciano es mi familia".

Cienciano se enfrentará este miércoles a Sport Huancayo, a las 6:30 p.m., por el Torneo Clausura de la Liga 1.

