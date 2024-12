"No le cierro las puertas a nadie": CUEVA BUSCA EQUIPO mientras entrena solo | VIDEO

Mientras Christian Cueva inicia como cantante y pese a todos sus escándalos, todo hace indicar que aún no abandona la idea de seguir siendo futbolista, aunque hoy entrena solo, sin equipo.

Como se recuerda, su último club, Cienciano, decidió no renovarle el contrato que venció al final del campeonato y, desde entonces, el polémico volante impulsa la carrera musical de su pareja, Pamela Franco.

Sin embargo, todavía no renuncia a la posibilidad de hacer lo que más ama, jugar al fútbol, así sea con los cusqueños o con cualquier otro equipo que decida darle una -enésima- oportunidad.

"Seguimos en conversaciones con el presidente de Cienciano. No descarto nada, no cierro las puertas a nadie, busco lo mejor para mí. Mientras tanto, me mantengo entrenando por mi cuenta", reveló el ex10.

En sus redes sociales, Christian Cueva ha compartido su intensa rutina de ejercicios en un reconocido gimnasio de Trujillo, donde intenta seguir en forma a la espera de recibir alguna -salvadora- oferta.

