Christian Benavente fue agredido en Bélgica

Cristian Benavente fue la figura del triunfo del Sporting Charleroi en la visita de su equipo al Amberes por decimocuarta jornada de la liga de Bélgica; sin embargo, tuvo que soportar la frustración del público local.

El mediocampista peruano fue agredido con una lata en el compromiso durante la celebración de su doblete, luego que la afición rival entendiera una supuesta provocación.

"No caminé deliberadamente hacia ellos para celebrar. Me tiraron algo grande y me dolió. No estoy enojado con los fanáticos de Amberes", destacó el popular Benavente sobre el incidente.

No obstante, el técnico local Laszlo Bölöni justificó la agresión. "Pudo haber encontrado otro lugar para festejar su gol", señaló el estratega.

Cabe resaltar que, con la victoria 3-1 a domicilio, Sporting Charleroi de Cristian Benavente sumó 18 unidades y se ubica como escolta del club Brujas en la cima de la clasificación belga.