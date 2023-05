Cuando llegué al Perú y apenas era un niño tratando de entender este nuevo país, algo me llamó mucho la atención: en las pichangas, siempre veía las camisetas de todas las selecciones y clubes, pero sólo una era bicolor. En la espalda, un número 10 resaltaba debajo de un tal “Roberto Palacios”. Con el tiempo entendí que, para mi generación, la del 90, aprender a jugar en el Perú significaba imitar los ‘chorrigolazos’ hasta que te salgan. Ese es el ídolo que hoy se animó a contar más de su historia e, inclusive, a darles una lección a los nuevos futbolistas del club que más amó.





El primer hinchaje del ‘Chorri’





A Sporting Cristal llegaste a los 13 años...

A los 9 empecé a jugar fútbol en Surquillo, en un equipo que se llama Sporting Colina. El dueño, que era Víctor Zegarra, me pidió que juegue en un cuadrangular contra Sporting Cristal y yo acepté encantado. Fue lindo porque yo me probé en Alianza Lima primero y ya tenía dos meses entrenando ahí, pero me fui. Fue ahí cuando me vió jugar el profesor Alberto Gallardo, me invitó a entrenar con ellos y me gustó su forma de trabajo.





¿Ahí ya eras hincha de Sporting Cristal?

No, todavía no, pero estaba encantado con la forma de de entrenar y ahí le dije a mi mamá: “¡Me quedo! Porque quiero seguir mejorando y aprendiendo”. Cada año jugué torneos donde enfrentaba a Alianza, a la ‘U’, Municipal, Ciclista, entonces comencé a defender esa camiseta con todo el cariño y ahí comencé a amarla y a volverme hincha.





¿De qué equipo eras hincha antes de llegar a Cristal?

Era hincha de Alianza Lima por mi familia, pero no tenía ese sentimiento, porque nunca fui a ver un partido, nunca estuve pendiente ni tuve la camiseta de pequeño. A las justas tenía una para ir a fiestas, menos iba tener otra de un club. Pero, cuando llegué a Cristal, las cosas cambiaron: me identifiqué mucho y, cada vez que jugaba, defendí esa camiseta con amor, con pasión y me hice hincha.





🎥 Gracias por tu amor a la celeste, “Chorri”. Orgullosos de ser del Sporting Cristal. 💙👏 pic.twitter.com/8tSiwD2x6W — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 10, 2018





Debut y título en Sporting Cristal





¿Alianza no te pidió que te quedes?

Intentaron que regrese cuando ya era profesional, pero no se pudo. Siempre voy a estar agradecido con Carlos Franco que, cuando fue presidente de Alianza, estuvo ahí atrás junto a su directiva.





¿Cómo fue el día de tu debut? ¿Cómo y quién te avisa?

Yo estaba asustado porque los que no salían en lista para jugar entrenaban aparte un día antes del partido, pero -ese día- el preparador físico no me llamó y me preocupé...





¿Pensaste que te sacaban del club?

Sí. Fui con Juan Carlos Oblitas (técnico del primer equipo) y le pregunté que porqué no me habían llamado y ahí me dijo: “lo que pasa es que mañana tú vas a jugar”. Pucha, me puse nervioso. Pero luego agregó que quería verme, que hiciera lo que mejor sabía y que disfrutara esa oportunidad. Yo me quedé mudo. En ese momento, lo único que quería era llegar a mi casa y contarle a mi mamá.





Ese año campeonaste...

Debuté en octubre y en diciembre ya está dando la vuelta.





#UnDíaComoHoy



En 1991 debutó como profesional, Roberto “El Chorri” Palacios.



Su partido del debut fue contra @CCDMunicipal en el que ganamos 2-1 por el Regional II Metropolitano jugado ante 1,023 espectadores. pic.twitter.com/GY5W0EKd9r — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) October 20, 2018





La molestia con el plantel actual





Luego fuiste tricampeón con Sporting Cristal ¿Qué tenía ese grupo que no tiene el plantel de este año?

Muchos decían que yo era la figura, pero yo también era el primero en pelear una pelota, en correr todo el partido y eso ayudó muchísimo a que el resto del equipo también se contagiara. Armamos un buen grupo. Todos hablábamos el mismo idioma. Aparte, el trabajo que hacíamos dentro de la cancha era bueno: todos corríamos, todos metíamos y era lindo, semana tras semana, recibir buenos elogios y ganar premios.





Esa es la mayor crítica que se le hace al Cristal de hoy: no corren, no meten...

A este equipo no se le veía el compromiso, la entrega. Yo decía: “bueno, de repente, muchos de ahí no son hinchas”, pero ellos tienen un contrato firmado. Entonces, tienen que dar lo mejor.





¿Hay nombres que te molestan en Sporting Cristal hoy?

Sí, claro que sí. Hay muchos jugadores que no deberían estar, pero no los voy a mencionar. No quiero ganarme (anticuerpos), pero sí hay muchos jugadores que no deberían estar. Ya tienen dos o tres años en la institución y no crecen.





Pero alguien que sí es hincha es Yoshimar Yotún. Seleccionado, mundialista, pero no ha sobresalido desde que volvió al Perú

A él lo he tenido como compañero (2009 - 2011), hemos compartido muchísimas cosas, se ve que es un jugador interesante y por eso es que ha triunfado. Sin embargo, lo que le puede estar pasando puede ser lo mismo que me pasó a mí cuando volví a Cristal y me quedé solo después de que Autori sacara a los referentes.

Yo pienso que a Yoshimar le puede estar pasando lo mismo. Él está solo ahorita, porque no hay otro referente. Los demás son chicos. A ‘Yoshi’ le está pesando mucho el compromiso de ser capitán. Hubiera sido lindo que, así como él, el equipo tuviese dos o tres referentes más.





¿Cómo los ves para esta Libertadores?

Espero que, con este resultado, puedan tener un nuevo inicio y que agarren confianza. Es un equipo con chicos buenos e interesantes, pero que el técnico va a tener que corregir muchas cosas, porque que hayan ganado no quiere decir que hayan hecho un gran partido.





¿Hay material para ganarle a River y Fluminense?

Hay material para lucharla, porque las nóminas no las podemos comparar, no estamos a ese nivel, pero si los muchachos realmente dan lo mejor, se esfuerzan y juegan con pasión, podemos hacerle la pelea ahora que jugaremos en casa.





¿Te gusta Tiago Nunes?

Estoy esperando aún que él muestre la capacidad y la calidad que ha tenido con otros equipos, así que todavía hay tiempo para verlo, porque estos partidos que ha tenido dejaron dudas. Empezó bien, pero (mejor) no me voy a anticipar a dar una opinión. Le deseo lo mejor.









¿El ‘Chorri‘ volverá a Sporting Cristal?





¿Has tenido algún acercamiento con el club?

Desde que llegaron los nuevos dueños, prácticamente, me desligué, no porque yo haya querido, sino porque ellos tienen otra forma de trabajar. Yo quedé de lado, pero en algún momento pienso volver a esa institución que tanto quiero.





¿Aceptarías entrar al comando técnico si te lo piden?

Si la directiva desea contar con mis servicios, yo estoy listo.





¿Cuál sería tu aporte en este equipo?

Aconsejarles para que tenga fortaleza para salir al campo, vergüenza deportiva, y que, cuando las cosas no estén bien, no pierdan la entrega total.





Roberto 'el Chorri' Palacios con la camiseta del Sporting Cristal (Foto: Prensa SC).





Del Rimac a Gotemburgo, Suecia





Ahora estás trabajando con la Municipalidad del Rímac...

Gracias al alcalde Néstor de la Rosa tengo la posibilidad de seguir trabajando con el deporte. Ahora estamos con la Copa Gothia, que se jugará en Gotemburgo, y que es un importantísimo torneo a nivel de menores y que, después de una gran gestión, hemos logrado que el campeón del interbarrios del Rimac represente al Perú en Suecia.





¿Cuál es tu rol en este torneo interbarrios?

Soy el embajador. Espero que lo que está haciendo la Municipalidad del Rímac sea un inicio para que las demás también comiencen a trabajar en los jóvenes que realmente necesitan. A esos chicos que a las justas tienen un plato de comida, pero no para pasajes ni para comprar un par de zapatillas, pero tienen talento, necesitamos apoyarlos para que el fútbol peruano crezca.









Autoficha:





“Mi nombre es Roberto Carlos Palacios Mestas, pero en la calle todos siempre me saludan llamándome ‘Chorrillano’ o simplemente ‘Chorri’. Debuté y me retiré en el club de mis amores, Sporting Cristal, con quien fui tricampeón del fútbol peruano y gané cinco títulos en total”.

“También jugué en Brasil, México, Colombia, Arabia y en Ecuador, donde también fui campeón. Además, a la Selección Peruana llegué en 1993 y no salí más. Con la ‘Blanquirroja’ soy el futbolista con más partidos en toda la historia (128) hasta que, en 2012, colgué las botas”.

“Actualmente, soy embajador de la Selección Peruana y de la Municipalidad del Rimac, el distrito de toda mi infancia y de mi vida. En ambas, mi función es llevar el fútbol a todos los lugares para que sea una herramienta de esperanza y superación para los niños que más lo necesitan, como algún día lo necesité yo”.





VIDEO RECOMENDADO: