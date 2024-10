"Siempre juega con los mismos": Chorri CRITICA A FOSSATI por mal momento de Perú

Una de los últimas leyendas de la Selección Peruana es Roberto Palacios, palabra autorizada para analizar el pésimo momento de su querida bicolor, ahora al mando de Jorge Fossati, en las Eliminatorias.

En la más reciente edición del programa digital 'Con Señal TV', el popular Chorri no se guardó nada cuando le preguntaron por los errores del 'Nonno' y disparó afirmando que "siempre sigue con los mismos".

“Esta (goleada 0-4 de Brasil) te liquida, porque tú llegas con toda la motivación de -aunque sea- tener medio partido bueno, pero tu equipo no llega al arco, no genera ataques ni oportunidades”, lamentó el '10'.

Y esto, según Roberto Palacios, se debería a la repetición de un equipo que no funciona, que no genera fútbol, no gana y que sigue penúltimo en las Eliminatorias a la próxima Copa del Mundo 2026.

"Ya no puedes continuar con los mismos esperando, que cuando tengan 80 años, quizás ataquen. Es preocupante. En una selección, no puedes esperar mucho y, si no te resulta, debes buscar otra solución", agregó.

Finalmente, el Chorri disparó a quemarropa contra Jorge Fossati porque “el profesor sigue jugando con los mismos. Si no consigues encontrar jugadores que te cumplan, pues ahí tienes otros que están en banca".

