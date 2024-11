Choque de campeones

Hoy, desde las 3 de la tarde, la Champions League nos traerá un partido de infarto. De esos que la UEFA prometió cuando instauraba el nuevo formato que reemplazó, este año, a la ‘vieja y confiable’ fase de grupos. En la ciudad que vio nacer a los Beatles, Liverpool recibe al Real Madrid.

Los gigantes se vieron las caras en Francia, en la final de 2022. Ambos equipos han pasado por mucho desde aquella definición, como las salidas de Toni Kross y Jurgen Klopp de la ‘Casa Blanca’ y Anfield, respectivamente, o la reciente ‘orejona’ levantada por los ‘Merengues’ en junio de este año. Sin embargo, algunas cosas no han cambiado: Thibaut Courtois sigue defendiendo el arco madrileño, y Mohamed Salah continúa rompiéndola con los ‘Reds’.

En la mencionada noche de Saint-Denis, Vinícius Júnior marcó el único tanto de la velada, dándole la victoria a los españoles por la mínima diferencia. Hoy, el ‘crack’ del Bernabéu tendrá que perderse la cita por una lesión en el bíceps femoral.

Mala noticia para los dirigidos por Carlo Ancelotti, quienes están en deuda en la presente edición de la liga de campeones: con 6 puntos de 12 posibles, se encuentran en la posición número 18 de la tabla general. Hoy, tendrán en frente a la máquina de Arne Slot, ubicada en la primera posición de la tabla con puntaje perfecto, que además ostenta, con holgura, la punta de la Premier League.

Un gran presente el del Liverpool, que, no obstante, tampoco tendrá por delante un ‘paseo por el parque’. Y es que, quien no ha visto al Madrid levantarse de las cenizas y sacar adelante, contra todo pronóstico y lógica, una victoria de película, no ha visto nunca la Champions League.

