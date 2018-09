Chivas vs. Pachuca se enfrentan este sábado 1 de septiembre por la octava jornada del apertura 2018 de Liga MX. El partido se jugará en el Estadio AKRON desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de TDN.

El 'Rebaño sagrado' tuvo un inicio para el olvido, pero en el camino enderezó su rumbo. Chivas irá en busca de un cuarto triunfo consecutivo para meterse en la lucha por los primeros puestos cuando reciba a Pachuca.



Chivas de Guadalajara no ligaba tantas victorias desde el Apertura 2016, cuando aún eran dirigidos por el argentino Matías Almeyda.

Con diez puntos, el elenco 'Tapatío' se coloca en el décimo peldaño.



"Es pronto para decir que estamos en el mejor nivel, pero me gusta la actitud que está poniendo el equipo en la cancha, los jugadores entienden que somos un equipo grande", subrayó el entrenador de Chivas, el paraguayo José Cardozo. "No es fácil tomar el nivel que están alcanzando, a mí me gusta ganar y ahí vamos, pero hay que ir paso a paso", agregó.



Pachuca no ha perdido en sus últimos cuatro compromisos y, con ocho unidades, es decimosegundo. Los 'Tuzos', en campo visitante, no conocen de victorias en lo que va del Apertura: empataron contra Pumas y Morelia, y perdieron ante Querétaro.

Con información de AP