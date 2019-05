La desordenada vida de 'Chiquito' Flores y sus más sonados escándalos [VIDEOS]

Con 43 años, Juan 'Chiquito' Flores no es recordado por haber defendido la camiseta de la selección peruana o por sus dos títulos nacionales con Universitario de Deportes, sino por sus sonados escándalos a nivel personal.

El exarquero, quien esta madrugada fue detenido por la Policía tras ser acusado por su pareja de agresión, siempre ha estado en el ojo de la tormenta por sus tórridos romances con vedettes y otras polémica situaciones.

Durante su carrera como futbolista, Flores se hizo conocido por sus relaciones sentimentales con Tula Rodríguez, Maribel Velarde, Shirley Cherres, entre otras conocidas figuras de la farándula local.

EL CORAZÓN DE CHIQUITO

En 2013, cuando se sentó en el sillón rojo 'El Valor de la Verdad', 'Chiquito' confesó haber tenido una relación de cinco años con Tula y que le fue infiel con Maribel Velarde.

"Trataba de llevar una relación bonita, pero empezó a dudar de mi persona y creía más en los periódicos o en los amigos.

Sobre su relación con Velarde, Flores confesó que José Quispe Huamán, ‘Shakira’, expareja de la bailarina, lo llamó y lo amenazó de muerte.

“Un día me llaman al celular y el pata me amenaza. Me dijo ‘ya sé dónde vives, así que puedo ir ahorita .. me dijo la dirección de mi casa y me pedía que no volviera a ver a Maribel”, señaló el exfutbolista.

LAS CHICAS DORADAS

En 2014, 'Chiquito' Flores protagonizó un pequeño segmento del programa de espectáculos 'Amor, Amor, Amor', donde era guía de las 'Chicas Doradas', una agrupación de modelos rusas.

WALDIR Y 'CHIQUITO': COMO EL AGUA Y EL ACEITE

Uno defendía la camiseta de la 'U' y el otro el de la Alianza; sin embargo, su rivalidad iba más allá del fútbol. Si hay un enemigo en la vida de 'Chiquito Flores' ese es Waldir Sáenz.

En su participación en 'El Valor de la Verdad' en 2013, Flores reveló haberle pegado a la leyenda del club blanquiazul en una discoteca.

"En un baño me encontré con Waldir y le dije si podemos conversar y él me respondió: no te conozco. Seguí orinando y le dije 'quiero que me digas porque tanto odio contra mí'. Ante su negativa le tiré un cachetadón y después se metieron varias personas", confesó.

¿Y EL FAIR PLAY?

En 2013 también, 'Chiquito' Flores estuvo en el ojo de la tormenta tras increpar violentamente a Piero Alva en un partido entre Unión Comercio y la Universidad César Vallejo.

De acuerdo al exportero, el 'Zorrito' no respetó el 'Fair Play' (Juego limpio) en el compromiso y anotó un gol en su arco, pese a que este estaba lesionado.

"Eres un cag**, eres un recontra cag** [...] ¿El Fair Play dónde está?", gritó airadamente Flores.

PATADA VOLADORA A CANTORO

Ese mismo año, Flores, en una jugada dividida, golpeó descomunalmente con su pie con Mauro Cantoro y fue protagonista de una de las jugadas más violentas del fútbol peruana.

Después del partido entre Unión Comercio y Pacífico FC, 'Chiquito' se disculpó con el 'Toro' y admitió que debió ser expulsado.

ROCHE CON PIZARRO Y LA SELECCIÓN

Según 'Chiquito', un incidente con Claudio Pizarro ocasionó que no vuelva ser convocado a la selección peruana.

"En un entrenamiento, lo guapeé a Claudio Pizarro: ‘Oe carajo, no puedes marcar’ y me respondió: ‘Qué chu... me gritas’. Nunca más me convocaron", precisó.

CON PANCHO AL RING

En 2012, Juan Flores y 'Pancho' Pizarro se agarraron a golpes en pleno partido entre León de Huánuco y Alianza Lima.

“Si el quiere una pelea vamos a un ring, que se televise y quedan todos invitados porque hace cinco años que me tiene hinchado”, aseguró Flores.

Por su parte, Pizarro respondió: “Acepto la propuesta, pero primero que prepare todo y que me firme una carta ante un notario: le voy a hundir la cara y no quiero que me denuncie. Lo que se recaude que sirva para que se compre flores y un ataúd”.