La naturaleza impidió que la primera presentación de Chile en Asia, post Mundial, no se pueda llevar a cabo. El choque contra Japón se postergó y ahora el equipo de la 'Estrella Solitaria' solo tendrá un amistoso en este periodo FIFA: ante Corea del Sur , en condición de visitante.

Hay mucha expectativa por ver al equipo de Reinaldo Rueda en acción, por eso te contamos todo lo que debes saber del Chile vs. Corea Del Sur para que no te pierdas este partido que promete ser más que entretenido.

Chile vs. Corea del Sur jugarán este martes 11 de setiembre desde las 8:00 de la noche (horario local; 6 am. horario peruano; 8 am. horario chileno y en Argentina). El choque ha sido pactado en el estadio mundialista Suwon de la ciudad del mismo nombre y será transmitido por Fox Sports (televisión y streaming), así como por Chilevisión en el país sureño.

Este choque, el segundo en la era Reinaldo Rueda con La Roja, será más que importante para los sudamericanos que tendrán la chance de sumar sus primeros minutos post Mundial. Recordemos que el amistoso ante Japón se suspendió por el terremoto.

Ya tienes todos los datos para que no te pierdas este partidazo entre Chile vs. Corea Del Sur a disputarse en Suwon.