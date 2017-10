Sonó el pitido final y Chile se tragó una goleada 3-0 por parte de Brasil en Sao Paulo y quedó fuera del Mundial de Rusia 2018. Desde ese momento, la Roja, que creía tener un cupo asegurado al certamen, no ha dejado de aparecer en la prensa internacional, y no precisamente para recibir elogios, como alguna vez fue. Y es que luego del partido del pasado martes quedó en evidencia algo que todos ya sabíamos —incluso los mismos chilenos— que nadie en Sudamérica quiere a la selección chilena.

En declaraciones al diario chileno La Tercera, Hugo Brizuela, ex mundialista uruguayo, dice que se dio una vuelta por las redes sociales y se dio cuenta de que toda la gente "odia a Chile" —lo dijo con esas palabras— y que "de alguna manera [todos] celebraban su eliminación del Mundial". Y, bueno, basta darse una vuelta por Twitter y Facebook para encontrarse con abundante material: memes, gifs, videos, historietas, burlándose de la derrota de Chile frente a Brasil.

Bolivia, Perú y Paraguay, todos celebraron la eliminación de la Roja. Hasta los uruguayos celebraron el repechaje de Perú y la eliminación de Chile en el Centenario, acaso como una suerte de venganza, luego de que en la última Copa América Gonzalo Jara de Chile provocara al delantero guaraní Edison Cavani con una polémica acción antideportiva —por no decir lo que todos ya sabemos que pasó—. Hasta Mister Chip lanzó esa sonada frase que dice: "Chile lo verá por la tele".

El malo de la película es Arturo Vidal. En la visita de la Roja a Asunción, el mediocampista llegó diciendo que eran la mejor selección del mundo y perdieron 3-0 de local. Pero no se equivoquen, que un tipo como Vidal también se gana detractores en Chile. No toda la gente lo quiere. De hecho, la esposa de Claudio Bravo manifestó su molestia en Instagram en contra de algunos jugadores de la selección chilena, haciendo claramente una alusión a él, que ha tenido más de un episodio por las copas de más. "Se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera", dijo.

Pero un hecho que quedó en la memoria de los peruanos fue lo que ocurrió el 11 de octubre del año pasado, en el Estadio Nacional, cuando la selección chilena, entonces dirigida por Sampaoli, venció al Perú 4-3 por la segunda fecha de Eliminatorias y antes de irse rayó el camarín peruano dejando un mensaje que denotó —y en eso estamos de acuerdo todos— una tremenda falta de humildad: “Respeto, por aquí pasó el campeón de América”. Al final, el autor de esta frase no fue ni Vidal ni Valdivia, sino el mismísimo capitán de la Roja, Claudio Bravo, con la ayuda de Felipe Correa, quien era entonces gerente de Selecciones.

Chile Este es el mensaje que dejaron los 'mapochos' en el camerín del Estadio Nacional (Twitter)

Chile

Ahora, la Roja está pagando su soberbia, aseguran en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Y también en Brasil, porque Chile este martes se ganó un nuevo enemigo. Porque lo que no se vio del partido es que, después de que Neymar le dio un manotazo a Charles Aránguiz, la discusión se alargó hacia los camarines en el entretiempo y llovieron los insultos. Gary Medel le sacó la madre a Tite, el DT de Brasil, y a la madre de Neymar: "Ellas merecen todo el respeto del mundo y hay que ser muy frío cuando se meten con ellas”, dijo Tite a La Tercera. En el segundo tiempo, Brasil se desquitó y la historia ya la sabemos todos.

Si alguna vez la Roja destacó por su juego colectivo —ese que, quiéranlo o no, lo llevó a ganar dos Copa América y una final en la Copa Confederaciones— hoy ya no provoca admiración su entrega en la cancha. Luis Cristaldo, ex mundialista de Bolivia, expresó muy bien este sentir a La Tercera: "Como que se perdió el cariño que uno le tenía a ese país por el buen juego que exhibía". Cristaldo dijo que hasta se alegró cuando ganaron su primera Copa América, pero luego, agregó, "empezaron a vivir en una nube que no existía". Y remató con una frase demoledora: "Todo un pueblo está pagando la soberbia de algunos jugadores de Chile".