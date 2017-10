Chile queda eliminado del Mundial Sub 17 sumando solo 1 punto La 'Baby Roja' no pudo pasar del empate con México y no clasificó a octavos de final del Mundial.

Chile sumó dos derrotas y un empate en el Mundial Sub17. (AP) Chile sumó dos derrotas y un empate en el Mundial Sub17. (AP) Chile sumó dos derrotas y un empate en el Mundial Sub17. (AP)