'Chemo' del Solar: "No creo que sea momento para Pizarro en la selección"

José 'Chemo' del Solar dio sus apreciaciones sobre un posible regreso de Claudio Pizarro a la selección peruana. El entrenador de la Universidad César Vallejo aseguró que no es "momento" para que el 'Bombardero de los Andes' vuelva a vestir la blanquirroja.

"Claudio Pizarro, para mí, ha tenido buenos momentos en la selección peruana y momentos no tan buenos, pero no solo de Claudio sino del equipo en general", señaló el técnico en Fox Sports Radio.

El ex técnico de la bicolor no dudó en asegurar que el veterano delantero no se encuentra en el mejor momento para ser considerado por Ricardo Gareca.

"No estoy de acuerdo con que no dio la talla. Creo que ha tenido momentos buenos en la selección peruana y no tan buenos, definitivamente. Actualmente, no creo que sea momento para Claudio Pizarro en la selección", aseveró 'Chemo'.