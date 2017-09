Chemo del Solar sobre la Bombonera: "Sí se siente la presión, es duro, pero la hinchada no es la misma"

José del Solar, ex estratega de la selección peruana, rompió su silencio tras su salida de Sporting Cristal y comentó el próximo reto de la bicolor en la Bombonera frente a Argentina por las Eliminatorias.

"Vamos a jugar contra Argentina en Buenos Aires y todo el mundo cree que va a ser un partido fácil. ¿Te imaginas si pierden el partido y luego se queden sin Mundial?", señaló Chemo en una entrevista para la revista Somos.

"Con la 'U', jugué una vez la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. En Perú ganamos por 1-0 y allá, en La Bombonera, perdimos 2-0. Sí se siente la presión, es duro, pero debemos aclarar que la hinchada que va a ver a la Selección no es la misma que va a ver a Boca todos los domingos. Es diferente, como acá: la hinchada de la 'U' o Alianza no va en Eliminatorias, es otro tipo de público y no es la misma presión", acotó del Solar.