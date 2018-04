Chelsea y Southampton afrontarán la segunda semifinal de la FA Cup este domingo (EN VIVO ONLINE 9:00 a.m. - ESPN 2) en Wembley.

Tras la clasificación del Manchester United gracias a su victoria sobre Tottenham Hotspur durante la jornada sabatina, los 'blues' buscarán convertirse en el segundo finalista del tradicional certamen británico.

Antonio Conte, estratega del Chelsea, es consciente que está obligado a conseguir el título del certamen por la discreta campaña de su equipo.

"Tenemos que estar motivados e intentar acabar la temporada lo mejor posible. Ahora estamos ante una buena posibilidad de jugar en Wembley, derrotar al Southampton y estar en una final por segundo año consecutivo", destacó el técnico italiano en la antesala del compromiso.

En tanto, Mark Hughes no pretende permitir el progreso del conjunto londinense. "No todas las temporadas tienes la oportunidad de ganar un título importante. En mi opinión, la FA Cup es la mejor competición del mundo. Mucha gente dice que se ha visto ensombrecida por la Champions League y la Premier, pero no pienso así. Estamos ante una gran oportunidad y no vamos a desaprovecharla", señaló el DT del Southampton.

Chelsea vs. Southampton

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 9:00 a.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: ESPN 2