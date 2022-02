Chelsea tiene como objetivo lograr el bicampeonato en la UEFA Champions League y su primer obstáculo es el Lille en los octavos de final. Por ahora, los ‘Blues’ ilusionan a sus hinchas en el Stamford Bridge, pues se han adelantado en el marcador en el cotejo de ida.

Desde el inicio del cotejo y con la motivación de jugar de local, el cuadro inglés buscó marcar el primero, pero Havertz se perdió una clara ocasión a los 3′. Sin embargo, minutos después, el centrocampista se cobraría la revancha.

A los 8′, Ziyech cobró un tiro de esquina y Kai ganó en el salto a los defensores rivales. El jugador cabeceó al suelo, tal como manda el manual, y el balón entró a la portería, pese al intento del arquero Leonardo que se vio confundido por la trayectoria del esférico.

Chelsea espera aprovechar su localía para meter más goles y llegar con una gran ventaja al encuentro de vuelta que se jugará el 16 de marzo. Sin embargo, Lille aspira a replantear el compromiso y conseguir al menos un empate.

Chelsea vs. Lille: previa

Chelsea será comandado en ataque por el belga Romelu Lukaku, que registra apenas tres goles en los diez partidos en los que ha participado este 2022.

“En este momento tenemos que seguir y encontrar nuestro ritmo. Nuestra posición en la Premier League (3°) es un poco extraña. Pero, por otro lado, es bueno porque todavía estamos en muchas competiciones. La Premier no se trata de eliminatorias, se trata de consistencia. Y debemos adaptarnos”, declaró Tuchel, en la rueda de prensa de la víspera al cotejo.

Por otra lado, Lille, último ganador de la Ligue 1 de Francia, volverá a centrar su atención en la competencia internacional, tras empatar sin goles con Metz en su última presentación doméstica.

“El Chelsea será un gran paréntesis para experimentar, pero no me olvido de la Ligue 1. Debe ocupar nuestras mentes. Tenemos una de las mejores plantillas de la élite. Pero hay no hay más tiempo que perder para ponerse al día”, analizó el director técnico de Lille, Jocelyn Gourvennec, en la antesala.