Chelsea vs. Leicester City EN VIVO por la Premier League desde el King Power Stadium

Chelsea vs. Leicester City EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Chelsea vs. Leicester este domingo 12 de mayo, por la jornada 38 de la Premier League, en el King Power Stadium de Leicestershire, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN Play transmite este encuentro en Sudamérica. En México y Centroamérica vía Sky HD. En España por Movistar+. En Estados Unidos vía NBC Sports. Streaming por TalkSport Radio World, Chelsea TV Online y LCFC Radio.

Chelsea cierra su participación en la Premier League visitante este domingo al siempre peligroso Leicester. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

El equipo que dirige el italiano Maurizio Sarri confirmó la jornada anterior su clasificación a las próxima Champions League, por lo que buscará cerrar la temporada liguera con una victoria y enfocarse de lleno en la final de la Europa League frente al Arsenal (29 de mayo).

Chelsea alcanzó esa final europea el jueves cuando derrotó en una dramática definición por penales al Eintracht Frankfurt alemán, tras quedar igualado 1-1 tanto en la ida como en la vuelta.

Los 'Blues' buscarán el cetro de campeón de la Europa League ante un Arsenal que tendrá la obligación de ganar para acceder a la próxima edición de la Champions.

El Leicester de Brendan Rodgers no tiene opciones europeas, por lo que tratará de cerrar la liga inglesa con una victoria en casa.

Chelsea vs. Leicester - horarios en el mundo



09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania



Chelsea vs. Leicester - alineaciones probables

Chelsea : Kepa, David Luiz, Azpilicueta, Marcos Alonso, A. Christensen, M. Kovacić, Jorginho, N. Kanté, G. Higuaín, E. Hazard, Pedro.



Leicester: K. Schmeichel, J. Evans, H. Maguire, Ricardo Pereira, B. Chilwell, M. Albrighton, Y. Tielemans, W. Ndidi, J. Maddison, H. Choudhury, J. Vardy.