Chelsea vs. Leicester EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Chelsea vs. Leicester por la fecha 18 de la Premier League 2018-19 en Stanford Bridge de Londres este sábado desde las 15:00 horas (hora local, 10:00 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Chelsea se mete de lleno al encuentro en la Premier League, en la que buscará su tercer triunfo consecutivo en la máxima división del fútbol inglés ante un Leicester que convive en el puesto 12, pero al que un triunfo lo puede llevar hasta la séptima casilla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Chelsea aún está lejos de ser el trabajo concluido de Maurizio Sarri, pero continúa en la búsqueda de lograr resultados positivos para mantenerse entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones de la Premier League.

Las derrotas que sufrieron los 'Blues' ante Tottenham y Wolverhampton fueron un llamado de atención para recuperar la memoria y volver a ser el equipo que se mantuvo imbatible por tres meses. Pero las ajustadas victorias ante Manchester City -al que le quitó el invicto en la Premier League- y Brighton & Hove Albion recompusieron el camino y ahora buscan obtener puntaje perfecto en las últimas tres jornadas.

Leicester, en tanto, sigue en shock luego del accidente en helicóptero del presidente que los ha llevado a estar en la zona baja de la tabla de posiciones hace algunas semanas y que le costó la eliminación de la Carabao Cup ante Manchester City el último miércoles.

Chelsea vs. Leicester es un choque de rachas. Por un lado están los 'Blues' que acumulan 4 partidos sin perder (un empate y tres victorias), y por el otro están los Foxes, que no ganan en la misma cantidad de compromisos que su rival: dos empates y dos derrotas.

Chelsea vs. Leicester: alineaciones probables



Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Hazard



Leicester: Schmeichel; Pereira, Morgan, Maguire, Fuchs; Mendy, Ndidi; Gray, Maddison, Ghezzal, Vardy