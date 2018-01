Antonio Conte , técnico del Chelsea , se refirió a la poca eficiencia goleadora de Álvaro Morata , quien lució su impotencia durante en el duelo de su equipo frente a Norwich por la tercera ronda de la FA Cup .

"Es su primera temporada completa, es la primera de verdad para él y la primera que encara estos problemas, pero hay que superarlos porque son estúpidos", destacó el estratega italiano ante la prensa.

El ex delantero de la Juventus y Real Madrid fue expulsado en la citada presentación de los 'Blues' en menos de cinco segundos, sin embargo, el atacante español cuenta con el pleno respaldo de su timonel.

"Lo más importante no es marcar o no, sino trabajar para el equipo. No tiene que perder la confianza porque la tiene de compañeros, aficionados y entrenador. Pero es la primera vez que le pasan estas cosas. En el banquillo no tienes esa presión", destacó Antonio Conte.