Sergio 'El Checho' Ibarra es un ex futbolista veterano que ahora se desenvuelve como comentarista deportivo durante el Mundial Rusia 2018 .

El también otrora director técnico del Cienciano se caracteriza por sus irreverencias frente al público y por su singular manera de celebrar un gol anotado.

'El baile del bastón' era su celebración que llamaba la atención cada vez que hacía mover las redes de su oponente. Aquellos días en los cuales bailaba de tal manera volvieron a revivirse hace pocos días.

Debido a su ascendencia argentina, 'El checho' no pudo contener su alegría al presenciar que la 'Albiceleste' había clasificado a los octavos de final. Como parte de la apuesta que le había prometido a su compañero de conducción, Christian Hudtwalcker, Ibarra bailó frente a cámaras.

Pero... ¿cuál es el origen de este baile? Sergio, en entrevista con 'Punto Final', contó el momento cuando esta celebración nació en la canchas de fútbol.

De acuerdo con lo que narró, 'El baile del bastón' surgió cuando un hincha le increpó que se retirara del fútbol por su edad. "Una vez, un señor me gritaba 'viejo, retírate', entonces, cuando metí un gol, me fui a la tribuna y le bailé para que me deje de insultar", narró.