AS Roma vs. Viktoria Plzen EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre los equipos de Viktoria Plzen vs. Roma este miércoles 12 de diciembre en el estadio Doosan Arena de Plzen, en duelo por la jornada 6 del grupo G de la Champions League, desde las 12:55 p.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de ESPN para Sudamérica, Centroamérica y México, excepto Brasil que lo verá por Space Brazil y Esporte Interativo Plus. En Francia por RMC Sport 2. En Italia por Sky 2 HD. En Alemania y Japón por DAZN. En España por Movistar+. En Estados Unidos por Galavision y Univisión Deportes. En Reino Unido por BT Sport ESPN. Streaming internacional HD por UEFA Champions League App y Roma TV.

Se cierra el telón en el grupo G de la Champions con este duelo que es vital para la escuadra checa, que busca su boleto a la Europa League, y no tanto para el club italiano.

Viktoria Plzen es tercero en la tabla con 4 puntos, los mismos que el CSKA Moscú, pero los resultados en los duelos entre sí favorecen al equipo checo.

AS Roma es segundo con 9 puntos, a 3 del líder Real Madrid que tiene una amplia ventaja en el 'goal average' y que cerrará la fase de grupos en el Santiago Bernabéu frente al CSKA Moscú.

Viktoria Plzen vs. Roma - horarios en el mundo

11:55 horas en México

12:55 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:55 horas Venezuela, Bolivia

14:55 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

15:55 horas en Brasil

18:55 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:55 horas en Catar y Arabia Saudita

01:55 horas del jueves en China

02:55 horas del jueves en Japón y Corea del Sur.



Viktoria Plzen vs. Roma - alineaciones probables

Viktoria Plzen : Ales Hruška, Roman Hubník, Ludk Pernica, Milan Havel, Milan Petržela, Roman Procházka, Jan Kovařík, Jan Kopic, Ale Čermák, Patrik Hrošovský, Tomas Chorý.



Roma: Ruben Olsen, Aleksandar. Kolarov, Federico Fazio, Kostas Manolas, Alessandro Florenzi, Steven Nzonzi, Bryan Cristante, Cengiz Ünder, Nicolo Zaniolo, Patrik Schick, Justin Kluivert.