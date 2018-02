Steven Gerrard: "Es una auténtica pesadilla jugar contra Busquets"

- / -

"He jugado contra él y, al final, lo que haces es dejar de presionarle porque es muy frustrante. No puedes acercarte a él, no le puedes robar el balón, no puedes estar cerca de él porque si sales de tu posición se te va", destacó Gerrard tras la presentación de Busquets y compañía en Stamford Bridge. (GETTY IMAGES)