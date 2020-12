Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que vaya a ser “el Alex Ferguson del Madrid”, dejando ver que su etapa en el banquillo no durará años y celebró que sus jugadores firmasen el mejor partido de la temporada para lograr el pase como primeros a los octavos de final de la Champions League.

“Nunca voy a ser el Alex Ferguson del Madrid, eso seguro. Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, no sé cuanto tiempo me voy a quedar. Ni lo pienso, solo miro el día a día y la suerte que tengo de estar en este gran club y con estos jugadores. Aún en los momentos complicados me gusta, no solo cuando ganamos. Llevo mucho tiempo en Madrid y quiero seguir un poco”, dijo en rueda de prensa.

Zidane recuperó su sonrisa feliz por la imagen de su equipo y por el sentimiento que tuvo durante el partido ante el Borussia Mönchengladbach cualquier aficionado del Real Madrid. “Cuando miras el partido todos los madridistas pueden estar orgullosos del equipo, es lo que me interesa. Saben que vamos a dar todo en el campo, a veces con dificultades pero hoy he disfrutado muchísimo del partido como aficionado del fútbol”.

“Estoy contento porque fue un gran partido. Sabíamos lo que nos estábamos jugando y había que ganar. Terminamos como primeros de grupo y es lo que queríamos. Hemos hecho una primera parte espectacular y también la segunda, confirmamos el partido del sábado jugando incluso mejor”, analizó.





Zidane dejó elogios al francés Karim Benzema, que hoy igualó a una leyenda como Roberto Carlos como jugador extranjero con más partidos en la historia del club. “Karim me impresiona pero no me sorprende, ya sabemos como es. No sabemos si es 9 o 10 pero hace cosas magníficas y eso es espectacular para un entrenador”.

Ajeno a la crítica, el técnico francés aseguró que sí que afectan a sus jugadores y se alegró especialmente por ellos. “Queremos hacer las cosas siempre bien y no pienso en lo que se puede decir. Lo que podemos hacer es controlar lo del campo y ahora me alegro por los jugadores porque ellos sufren mucho con lo que se dice desde fuera. Han demostrado otra vez lo que son como equipo y el carácter que tienen”, valoró.

Fuente: EFE

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Fútbol Internacional: Paul Pogba acabaría su relación con Manchester United | VIDEO

Fútbol Internacional: Paul Pogba acabaría su relación con Manchester United | VIDEO