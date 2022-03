Luka Modric dio la cara ante los medios de comunicación en la víspera del Real Madrid vs. PSG por la Champions League. En el contacto, el volante comentó sobre la situación de Kylian Mbappé (vinculado con el club español) y Sergio Ramos, quien volverá al estadio Santiago Bernabéu como parte de la delegación de los franceses.

De entrada, el croata no ocultó el deseo de compartir vestuario con el campeón del mundo en 2018. “Todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es seguro uno de ellos. Claro que me gustaría jugar con él en mi equipo, pero vamos a ver qué pasa en el futuro, ahora es jugador del París”, expresó.

En la misma línea, ‘Lukita’ se manifestó sobre la renovación de ‘Kiki’ con los parisinos: “No quiero hablar de este tema ahora, porque hay cosas más importantes. Solo estoy concentrado en el partido. Y no sé lo que el público va a hacer con Kylian, lo que el público va a hacer es apoyarnos a muerte a nosotros, no a los del rival”, agregó.

Luego, Modric admitió que en la interna de Real Madrid no profundizaron en el caso de Mbappé, quien es duda por un pisotón que recibió. “Para ser honestos, no hemos hablado de esto. Estamos centrados en lo que vamos a hacer nosotros. Espero que Kylian esté bien y que esté al cien por cien. Porque en estos partidos, si no estás al cien por cien no juegas”, señaló.

Respeto por Sergio Ramos

Modric y varios de los integrantes del Madrid se reencontrarán con Sergio Ramos, quien perteneció a las filas del club hasta la temporada anterior. El central no disputará el encuentro de Champions League, pero forma parte de la delegación de PSG. Asimismo, el excapitán visitará el Santiago Bernabéu después de mucho tiempo. Por ello, Luka pidió respeto para el defensa.

“Con Sergio hablo casi todos los días y va a ser bonito verlo otra vez. El Bernabéu lo debe recibir con todo el cariño, porque es una leyenda de este club. Para mí, sin que se ofenda nadie, es el mejor defensa que ha pasado por el Real Madrid. El Bernabéu tiene que recibirlo con mucho cariño y va a ser así. Sergio solo merece ser recibido así”, indicó.

El apoyo de la afición

En la vuelta, Real Madrid tendrá el respaldo de los fanáticos que asistirán en gran número al estadio Santiago Bernabéu. La presión que ejerzan los hinchas sobre el adversario y el ánimo para la ‘Casa Blanca’ serán las claves para intentar remontar el 1-0 de hace dos semanas. En tal sentido, Modric confía en los partidarios merengues.

“Seguro que va a tener un rol muy importante para nosotros. Significa mucho jugar en casa este partido y la ayuda del público va a ser muy importante para nosotros. Necesitamos un ambiente, como ante la Real. Necesitamos ayuda de la grada, que nos empujen en los momentos complicados. Necesitamos al Bernabéu mañana”, cerró.