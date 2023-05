El Manchester City tendrá la difícil tarea de eliminar al Real Madrid para poder clasificar a la final de la Champions League, algo que no pudo conseguir el año pasado, pero que, para Wayne Rooney, ex futbolista inglés, Pep Guardiola y compañía podrán revertir esta temporada.

“El Manchester City no solo le ganará al Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, sino que también los destruirá”, vaticinó el ex delantero del Manchester United y de la Selección de Inglaterra, hoy entrenador del DC United de la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, ‘el Chico Maravilla’ aclaró que “puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia del Real Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que este es el año del City”.

“Desde el comienzo de la temporada sentí que esta sería la campaña en la que Pep Guardiola, finalmente conquistaría Europa con el City. El fútbol que su equipo está practicando en los últimos meses y la forma en la que están alcanzando su punto máximo en el momento exacto, sólo ha reafirmado ese pensamiento”, agregó el ‘Baby’.

Finalmente, Wayne Rooney también habló sobre la eliminación del City a manos del Madrid la temporada pasada: “Hace un año, el Madrid eliminó al City, pero ahora la dinámica es diferente. El City está mejor en defensa y es un equipo más paciente, pero el mayor cambio es Erling Haaland”.

“Con Haaland no habrían sido eliminados. El Real Madrid no podría haber jugado de la misma manera. En ambos partidos tuvieron periodos en los que le quitaron el balón al City y pudieron hacerlo porque ellos no tenían una amenaza real de contraataque”, sentenció.





