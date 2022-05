José Mourinho estuvo durante tres temporadas en Real Madrid y celebró tres títulos con el equipo. El recuerdo, por todo los momentos vividos en ese periodo, está presente. El portugués, hoy entrenador de AS Roma, evidenció ante cámaras que se siente un merengue más.

“Ayer hablé con Ancelotti. El Madrid está en mi corazón, yo soy blanco, blanco, blanco, es el club más grande del mundo. ¡Grande Real y grande Carletto! A ver si ganamos la final, Soy muy amigo de Carlo, sé que está contento por su Roma y por su compañero José”, señaló ‘Mou’ en entrevista con DAZN.

El luso también se refirió a la final alcanzada por Roma en la Conference League este jueves, luego de vencer 1-0 a Leicester City en el partido de vuelta de semifinales.

“Hay diversos niveles de expectativa, responsabilidad y esperanzas. La historia de la Roma es una historia de sufrimiento. No gana mucho, y su número de finales no es acorde con la dimensión social de la entidad. Para nosotros es como una final de Champions, y lo mismo será para el Feyenoord”, declaró el estratega.

Entres otras cosas, Mourinho explicó su inmensa emoción por el logro obtenido, situación que le hizo soltar algunas lágrimas en el banquillo, incluso segundos antes de que el árbitro diera por finalizado el encuentro contra los ‘Foxes’ en el Olímpico de Roma.

“Me he conmovido. Lograr una final con un equipo que no llega a estas citas con facilidad, en un estadio que nos apoya siempre, es especial. Estoy en un momento de mi carrera en el que siento que esto no lo hago por mí, lo hago por mis jugadores, por los hinchas, por los dueños del club que llegaron al fútbol hace poco”, expresó.