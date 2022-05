Sale el nuevo campeón. Real Madrid y Liverpool se enfrentarán una vez más en la final de UEFA Champions League, los equipos se visten de gala para conseguir el título de la Liga de Campeones en el Stade de France en París, pues dicha sede fue elegida por la UEFA para ser testigo del partidazo del fin de semana.

En esta nota de Perú 21 podrás ver todos los detalles y seguir el minuto a minuto más completo de la final de la Champions League ya que contaremos con fotos, videos, minuto a minuto, estadísticas y más para que puedas disfrutar de inicio a fin del partido entre Real Madrid vs Liverpool.

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool por la final de Champions

La final de la UEFA Champions League está programada para este sábado 28 de mayo a las 14:00 horas (horario peruano) y 21:00 horas (horario español). Sin embargo, aquí te dejamos una guía de horarios en el mundo donde podrás ver el partido de Real Madrid vs Liverpool en vivo y en directo.

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Dónde ver la final de Champions: Real Madrid vs Liverpool

La transmisión del partido de Champions League entre Real Madrid y Liverpool será transmitida en todo el mundo. En Perú, el encuentro será visto por las pantallas de ESPN para los que cuenten con cable, mientras que ATV transmitirá el partido en señal abierta. Asimismo, si no estás en casa o no tienes ningún TV a la mano, puedes conectarte a la señal streaming de Movistar Plus o Star Plus que estarán conectados desde el Stade de France en París.

Canales para ver la final de Champions entre Real Madrid vs Liverpool

La final de la Champions League tendrá a todo el mundo enganchado viendo el partido entre Real Madrid y Liverpool. Los ‘merengues’ llegaron a la instancia final luego de vencer a sus rivales en los últimos minutos, por ello, los hinchas y seguidores del conjunto ‘albo’ esperan un gran espectáculo de los españoles este fin de semana. Aquí te dejamos un listado de canales para ver el partido en vivo y en directo según en el país donde te encuentres: