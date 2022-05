El sábado 28, el mundo del fútbol pondrá los ojos en el Stade de France desde las 2 p.m. En el recinto parisino, el Real Madrid y Liverpool chocarán en una prometedora final por conquistar la edición 2021-2022 de la Champions League. Esta será la tercera vez que estos equipos se encuentren en una definición de esta magnitud, con el recuerdo aún de lo sucedido en Kiev en 2018, cuando los blancos vencieron 3-1 (groseros errores del arquero Loris Karius).

Justamente, todavía quedan protagonistas en ambos clubes de aquella final, especialmente en los ‘reds’, que mantienen prácticamente la base de su once de aquella fecha con Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Sadio Mané y Mohamed Salah. A ellos se suman James Milner y Roberto Firmino, quienes se han convertido en recambios fijos para Jürgen Klopp, que busca cobrarse su revancha contra los españoles.

Entretanto, los madrileños, que por aquel entonces eran dirigidos por Zinedine Zidane, mantienen en su esquema titular, ahora con Carlo Ancelotti, a Dani Carvajal, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Karim Benzema y Nacho. Este último terminó jugando la vuelta de las semifinales debido a la lesión de David Alaba, quien de no recuperase, volverá a dejar su espacio al central formado en la ‘Casa Blanca’. También continúan Marcelo, Isco, Gareth Bale y Marco Asensio. De todos ellos, solo este último es el que goza de más minutos.

Los puntos fuertes del Madrid

La llegada del Real Madrid a la final ha sido a base de mística, más que por buen juego. Los madrileños remontaron la serie cuando ya parecían sentenciados frente al PSG, en octavos; al Chelsea, en cuartos de final; y al Manchester City, en semifinales. En estos encuentros de vuelta, la ‘magia’ del estadio Santiago Bernabéu también influyó, pero, sobre todo, la convicción y perseverancia de los jugadores.

En todos estos duelos, Karim Benzema se puso el equipo al hombro y condujo al equipo español a la victoria o clasificación. El francés es hoy el jugador más importante del Madrid, con 15 goles, siendo así el goleador de la presente edición de la Champions. El ‘Gato’ ha tardado en tomar la posta de líder en el equipo, que parecía perdida desde la salida de Cristiano Ronaldo. Ahora, su efectividad y su familiaridad con el estilo de juego más vertical, lo ha llevado a convertirse en el referente de los ‘merengues’.

Eso sí, detrás tiene una serie de complementos perfectos como el velocista Vinicius Junior, el inacabable Luka Modric, la garra de Federico Valverde o los reflejos de Thibaut Courtois. Y también, desde el banquillo se suman valiosas figuras como Eduardo Camavinga y Rodrygo. Precisamente, ambos cambiaron la historia frente a los ‘Cityzens’ en las ‘semis’ y, seguramente, estarán a la expectativa en París.

Inclusive, Pelé, considerado mejor jugador de la historia del fútbol, elogió a ‘Rodrygol’ tras su doblete. “Siempre supe que el día de darte la enhorabuena llegaría, mi amigo. No existe otro camino para quien trabaja duro y ama lo que hace. Eres un iluminado y aún vas a traernos muchas alegrías”, escribió en su Instagram.

A base de intensidad

El camino de Liverpool hasta la final ha sido sobre el papel más accesibles. No obstante, cuando los ‘reds’ pisan el acelerador, no encuentran el freno. En un abrir y cerrar de ojos, a través de su juego a base de presión, de intensidad, puede cambiar la historia del marcador, situación con la que todavía no ha convivido el cuadro de Ancelotti esta temporada. El estilo de juego de Klopp está muy marcado en su equipo, que es mucho más vertical que cualquier otro club en Europa, por no decir en el mundo, y gozan de una envidiable efectividad.

Mohamed Salah es el líder del tridente de ataque que siempre complementa Sadio Mané, mientras que Diogo Jota, Luis Díaz y Firmino se pelean por una posición. Ninguno de ellos es titular indiscutible, por lo que el DT tiene hasta tres semanas para decidir quién es el acompañante del egipcio y del senegalés.

En cuanto a Salah, es el cuarto goleador de esta Champions con 8 goles, pero eso no es de cuidado para él. ‘Mo’ quiere cobrarse la deuda pendiente de Kiev, celebrar con Liverpool, sobre todo porque en aquel entonces se fue del campo a los 30 minutos por una dura falta del entonces capitán Sergio Ramos.

Es más, el futbolista africano pidió jugar contra el Real Madrid y el destino le cumplió el deseo. “Quiero jugar ante el Real Madrid, porque perdimos contra ellos”, le comentó al exjugador británico Rio Ferdinand (comentarista en la cadena británica BT Sport) en el césped de El Madrigal, tras eliminar a Villarreal.

SABÍAS QUE...

En la final de la Champions League de 1980-81 (en ese entonces Copa de Europa), Liverpool venció al Real Madrid en París (1-0). No se dio en el Stade de France, sino en el Parque de los Príncipes. Ampliar el récord. Los ‘merengues’ son los reyes del fútbol europeo, pues ostentan la máxima cantidad de ‘Orejonas’ con 13. Es decir, es el rey de este certamen y el sábado 28, saldrá por la número 14.

Los ‘merengues’ son los reyes del fútbol europeo, pues ostentan la máxima cantidad de ‘Orejonas’ con 13. Es decir, es el rey de este certamen y el sábado 28, saldrá por la número 14. Con otro histórico. Si los ‘reds’ se imponen en esta edición 2021-2022, sumarán su séptimo título en Champions y compartirán la segunda plaza de equipos más ganadores en la historia de la competencia con el AC Milan.

Si los ‘reds’ se imponen en esta edición 2021-2022, sumarán su séptimo título en Champions y compartirán la segunda plaza de equipos más ganadores en la historia de la competencia con el AC Milan. ¿Lo alcanzas? Karim Benzema está a dos tantos de igualar el récord de más goles en una misma Champions League. Se trata de las 17 celebraciones que obtuvo Cristiano Ronaldo en la edición 2013-2014.