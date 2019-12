Vinícius Júnior permitió que Real Madrid recupere su dominio sobre Brujas este miércoles en el cierre del grupo A de la Champions League, al marcar el 2-1 del encuentro luego del descuento del cuadro belga en el marcador del compromiso.

El atacante brasileño anotó a los 64 minutos del encuentro disputado en el estadio Jan Breydel, tras el adelanto de su compatriota Rodrygo (53′) a favor del conjunto merengue y la respuesta de Hans Vanaken (55′) para los locales.

Zinedine Zidane entregó a Vinicius Júnior, Rodrygo y Luka Jovic la titularidad en el ataque del Real Madrid, ordenado en 4-3-3 y plagado de cambios para enfrentarse contra Brujas en un partido de Liga de Campeones sin presión para los blancos, clasificados ya como segundos de grupo.

No formó parte del once titular Gareth Bale, que viajó a Bélgica en un desplazamiento en el que el DT francés no convocó a Sergio Ramos y Toni Kroos, los jugadores que más minutos acumulan junto a Casemiro, quien sí viajó y también sale de inicio.

Tampoco participaron en el último partido de Champions del Real Madrid esta temporada Eden Hazard y Marcelo, ambos lesionados.

Por parte del Brujas, sale de delantero titular Emmanuel Dennis, autor del doblete belga en el 2-2 del partido de ida en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid está clasificado como segundo de grupo por detrás del París Saint-Germain (PSG) independientemente del resultado frente al Brujas, mientras que los belgas, con un punto de ventaja sobre el Galatasaray turco, intentarán amarrar en el estadio Jan Breydel la tercera posición, que da acceso a la Champions.