Entrenador del Real Madrid justificó la suplencia de Keylor Navas

El entrenador interino del Real Madrid , el argentino Santiago Solari, habló sobre su decisión de enviar a la banca al arquero costarricense Keylor Navas y dejar como titular al belga Thibaut Courtois para el partido contra Viktoria Plzen por Champions League.

Como se recuerda, Julen Lopetegui, cuando todavía era el DT madridista, había decidido utilizar a Courtois en LaLiga y a Navas en la Champions. Solari no quiere rotaciones y decidió que el indicado era el belga.

"Es una decisión que he tomado. Keylor es un señor y tiene toda mi admiración como futbolista y todo mi respeto como hombre. Además, es un jugador importante del plantel. Uno no es importante solo cuando juega. También se es importante siempre cuando uno no juega. Así que sigue siendo un jugador muy importante para el plantel", expresó Solari en conferencia de prensa tras la victoria de 5-0 sobre Viktoria Plzen.

En otro momento, el 'Indiecito' fue consultado sobre su situación en el Real Madrid, ahora que parece haber enderezado el camino del club, tras los malos resultados bajo el mando de Lopetegui.

"Solo puedo pensar en el próximo partido a todos los efectos. Solo puedo ver el próximo eslabón de la cadena. A partir de ahora el más importante es el siguiente y en el partido del fin de semana es en el que hay que centrar todos nuestros esfuerzos", soltó.

Real Madrid visitará este domingo al Celta de Vigo, desde las 14:45 horas, por la duodécima jornada de LaLiga Santander.

