Real Madrid logró su decimocuarto título de Champions League la noche de este sábado en el Stade de France, al vencer 1-0 a Liverpool. Uno de los artífices del éxito merengue, sin duda alguna, fue el entrenador Carlo Ancelotti, que hasta se sintió un poco incrédulo por el objetivo alcanzado.

“No me lo creo. No me creo que tengo cuatro Champions League”, fue lo primero que dijo para Movistar+ el italiano, que llegó con el equipo blanco a los dos títulos en este tipo de competencia y extendió a cuatro su palmarés, considerando que también salió campeón al mando del AC Milan, el 2003 y 2007.

“Hemos salido de un partido difícil. Lo hemos merecido, sufriendo un poco en la primera parte, con la calidad individual que tenemos. El compromiso ha sido perfecto. Estamos muy felices porque terminamos muy bien la temporada”, analizó Ancelotti.

El estratega de 62 años valoró el trabajo de sus pupilos y declaró que el plan resultó. “Lo que hemos hecho bien es el juego vertical que usualmente tenemos. Atrás, Alaba, Militao, Mendy han hecho un buen trabajo. Han buscado el balón a las espaldas y esto ha complicado luego, pero es verdad han tenido oportunidad. Este era el plan y ha salido bien”, comentó.

Asimismo, Ancelotti se refirió a la brillante presentación de Courtois, elegido el mejor de la cancha. “Sí, he visto una actuación como la de hoy de Courtois. La he visto en otra ocasión, precisamente de Courtois. Ha hecho una temporada fantástica”, expresó.

El DT continuó evidenciando su alegría con palabras. “No sé qué más decir. Soy el hombre de los récords. He tenido la suerte de llegar al Real Madrid el año pasado y vivir una temporada fantástica. Es un club fantástico, un verdadero buen equipo, con cualidades y un fuerte carácter”, dijo para BT Sport.