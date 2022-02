PSG vs. Real Madrid se enfrentan en el partido más esperado de los octavos de frinal de la UEFA Champions League, un encuentro de pronóstico reservado donde dos de los máximos candidatos al título se verán las caras en esta fase, tal y como ocurrió en el 2018 cuando los merengues se impusieron 5-2 en el global. Aquí en Peru21 te contamos todos los detalles para que puedas seguir la transmisión en vivo y en directo de este partidazo.

¿Cuándo juegan PSG vs. Real Madrid?

El encuentro PSG vs. Real Madrid se jugará este martes 15 de febrero, siendo de los primeros encuentros por los octavos de final de la Champions League.

¿Dónde se juega el PSG-Real Madrid por Champions?

El partido de ida entre PSG y Real Madrid se jugará en París, donde el PSG es local en el Parque de los Príncipes. Cabe destacar que los locales andan invictos en toda la temporada jugando en casa y apenas pudo recibir un máximo de dos goles, en la victoria 4-2 ante Racing de Estrasburgo.

PSG vs. Real Madrid: horarios del partido

Para ver el partido PSG vs. Real Madrid en España podrás seguirlo desde las 21:00 horas. Recordemos que este es el encuentro de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Si deseas verlo desde Perú, Colombia y Ecuador, el horario para seguir este enfrentamiento es desde las 15:00 horas.

Si vas a ver el partido desde Argentina, Chile, Uruguay o Brasil podrás verlo desde las 17:00 horas.

En Estados Unidos (este) será desde las 15:00 horas o a las 12:00 horario del Pacífico.

En México y Centroamérica puedes seguir el PSG-Real Madrid desde las 14:00 horas.

Canales de transmisión del partido PSG vs. Real Madrid

Si quieres ver el partido PSG vs. Real Madrid desde España podrás hacerlo vía Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus, que es el único canal de TV donde podrás seguir la transmisión minuto a minuto en directo de este encuentro por los octavos de final de la UEFA Champions League. Aquí también te dejamos dónde puedes ver el encuentro en el resto del mundo:

Argentina | Fox Sports Argentina, Star+

Bolivia | ESPN Peru, Star+

Brasil | GUIGO, TNT Brasil, HBO Max, TNT Go, Estádio TNT Sports, SBT

Chile | Star+, ESPN Chile

Colombia | Star+, ESPN Colombia

Costa Rica | Star+, ESPN Norte

Ecuador | ESPN Colombia, Star+

México | TNT Go, HBO Max, TNT Sports

Paraguay | ESPN Peru, Star+

Perú | ESPN Peru, Star+

Estados Unidos | Univision NOW, Paramount+, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra, TUDN USA, CBS, Univision

Uruguay | ESPN Peru, Star+

Venezuela | ESPN Colombia, Star+

¿Dónde ver online el PSG vs. Real Madrid?

¿Cómo ver la Champions League en Star Plus para seguir el PSG vs. Real Madrid? Primero deberás suscribirte en la página oficial de Star+ y una vez ingresado al portal, podrás encontrar los partidos en vivo y las repeticiones más llamativas de la semana. Recuerda que la única opción para ver la transmisión online del PSG vs. Real Madrid es por Star Plus en Latinoamérica.

Si te encuentras en territorio español podrás verlo por la señal de Movistar Plus, que es el canal de TV oficial de la UEFA Champions League y donde puedes ver los 8 partidos de estos octavos de final. Para ello debes estar suscrito a este canal y conectarte con tu usuario y contraseña.

PSG vs. Real Madrid: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Diallo, Mendes; Wijnaldum, Gueye, Verratti; Messi, Mbappé, Di María.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Bale.