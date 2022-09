Inicia la Champions League. Este martes 06 de septiembre inicia una nueva temporada de la Liga de Campeones, el partido que se llevará la atención de todo el público es el PSG vs Juventus por el grupo H y será transmitido por la señal de ESPN y ESPN HD, asimismo, en caso no cuentes con las señales mencionadas, puedes ver el partido en vivo y en directo vía streaming vía Star Plus. El encuentro está programado para este martes 06 de septiembre a las 14:00 horas (horario peruano) y 16:00 horas (horario argentino). El minuto a minuto del partido lo puedes seguir a través de la web de Perú 21.

PREVIA DEL PSG VS JUVENTUS

PSG reaccionó a su grupo de Champions League. (PSG / Twitter)

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi se molesta tras ser cambiado en PSG (ESPN)