Jorge Jesus, técnico del Benfica, se ha referido al caso de racismo reportado durante el PSG vs. Istanbul en la jornada del martes en la Champions League. El entrenador portugués se pronunció en la conferencia de prensa previa al compromiso contra Standard de Lieja por la última fecha de la Europa League.

Lejos de condenar el insulto racista del cuarto árbitro rumano Sebastian Coltescu contra el camerunés Pierre Webó, el ex DT de Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2019, dijo en conferencia de prensa que “cualquier cosa que se diga en contra de un negro es siempre un signo de racismo”.

“No sé muy bien lo que pasó y lo que se dijo, pero hoy el racismo está muy de moda. Como ciudadano tengo derecho a pensar a mi manera y tener una opinión concreta cuando sepa lo que sucedió en ese momento”, expresó el estratega portugués de 66 años.

“Hoy cualquier cosa que se pueda decir contra un negro es siempre signo de racismo, y eso mismo contra un blanco ya no lo es. Es una ola que se está implantando en el mundo. Pero tal vez hubo racismo porque no sé qué le dijeron a ese entrenador”, cerró el técnico de Benfica en unas declaraciones que generarán polémica.

La palabra del juez Sebastian Coltescu

Este miércoles, el portal ProSport de Rumania (país del juez) reprodujo una comunicación de Coltescu con los suyos. El contacto, de acuerdo con el medio citado, se hizo mediante una llamada telefónico. El réferi se ha defendido por las acusaciones que recibió durante el compromiso en el estadio Parque de los Príncipes.

“Solo estoy tratando de ser bueno. No leeré ningún sitio estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Espero, al menos, esto”, dijo Coltescu, según ProSport, en declaraciones que también ha llegado al periódico español Marca.

