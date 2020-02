Como si una derrota no fuera suficiente razón para estar intranquilos, Neymar complicó la situación en PSG con fuertes declaraciones luego de haber perdido el partido de ida de la Champions League ante Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. El delantero brasileño criticó al club de la capital francesa por cómo lo trataron mientras estuvo lesionado.

El campeón francés, que ha sido eliminado en octavos de final del principal torneo de clubes europeo en las tres últimas temporadas, mostró una imagen inusualmente espesa, en la que Neymar fue un pálido recuerdo de su mejor momento, pese a anotar el único gol del PSG.

El delantero brasileño disputó su primer encuentro en más de dos semanas, ya que fue reservado durante varios días por una lesión menor en una costilla, aunque criticó al club por haber sido demasiado precavido en su opinión.

“Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar”, dijo Neymar a los medios. “Desafortunadamente no fue elección mía, fue algo del club, de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que no me gustó. Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo y fui yo quien lo sufrió al final”, señaló el brasileño.

Malos recuerdos para PSG

El resultado ante Dortmund también trajo de vuelta recuerdos de anteriores eliminaciones vergonzosas del PSG, que se ha gastado más de mil millones de euros en transferencias desde que Qatar Sports Investment se hizo cargo del club en 2011.

La temporada pasada cayeron ante el Manchester United, tras perder por 3-1 en la vuelta después de haber vencido por 2-0 en Old Trafford, y en 2017 fueron humillados por 6-1 en el Nou Camp luego de haber vencido por 4-0 en casa ante el Barcelona.

