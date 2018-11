Manchester United vs. Young Boys EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre los equipos de Manchester United vs. Young Boys este martes 27 de noviembre por la jornada 5 del grupo H de la Champions League , en Old Trafford, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN 2. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El partido será transmitido por la señal de ESPN 2 para Sudamérica, excepto Brasil que lo verá por Esporte Interativo Plus. Para México y Centroamérica por ESPN 3 e ESPN Play. En Japón y Alemania por DAZN. En Italia por Sky HD. En Francia por RMC Sport. En España por Movistar+. En Estados Unidos por Univisión Deportes y en Reino Unido por BT Sport Live y BBC Radio 5 Live.

Manchester United de José Mourinho se juega una gran chance de poner un pie en octavos de final de la Champions League, ante uno de los clubes débiles del certamen, el Young Boys suizo.

Luego de su victoria en campo de la Juventus, con dos goles en la parte final del choque, el equipo inglés, segundo en el grupo H con 7 puntos, depende de sí mismo para lograr su objetivo europeo.

El United, donde milita el delantero chileno Alexis Sánchez, no la pasa bien en la Premier League, tras de ceder un empate sin goles ante el Crystal Palace el fin de semana pasado y ubicarse séptimo en la tabla con 21 puntos, lejos del líder Manchester City que tiene 35.

Young Boys último en el grupo H con una sola unidad, buscará dar la sorpresa en Old Trafford. El equipo suizo es puntero en su liga y la jornada anterior venció por 1-0 al Lugano.

Manchester United vs. Young Boys - horarios en el mundo



14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas Venezuela, Bolivia

17:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del miércoles en China

05:00 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur.

Manchester United vs. Young Boys - alineaciones probables

Manchester United : David de Gea, Ashley Young, Matteo Darmian, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Juan Mata, Nemanja Matić, Paul Pogba, Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Anthony Martial.



Young Boys: David von Ballmoos, Steve von Bergen, Loris Benito, Kevin Mbabu, Miralem Sulejmani, Sekou Sanogo, Djbril Sow, Christian Fassnacht, Sandro Lauper, Guillaume Hoarau, Roger Assalé.



Árbitro: el alemán Felix Brych.



Estadio: Old Trafford, de Manchester.