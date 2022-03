Manchester United vs. Atlético de Madrid EN VIVO se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, certamen donde ambos equipos son siempre de los candidatos al título. Cristiano Ronaldo, figura de los ‘Diablos Rojos’ es una de las “pesadillas” del equipo Colchonero, siendo de los que más goles le han marcado en la historia a este club español, por lo que será un rival de temer para los de Simeone. Aquí te contamos cuáles son los horarios, canales y todos los detalles de la transmisión.

Manchester United llega a este partido con un gran envión anímico tras haberle ganado por 3-2 a Tottenham en un duelo de infarto en la última jornada de la Premier League. Además, fue Cristiano Ronaldo su gran figura gracias a los tres goles que le anotó a los ‘Spurs’ y que le valieron coronarse como el máximo goleador histórico del fútbol mundial con 807 goles, superando la marca de Josef Bican que eran 805 anotaciones.

Por su parte, Atlético de Madrid llega en una buena racha de tres victorias consecutivas en LaLiga Santander, siendo la última la obtenida ante Cádiz por 2-1 en el Wanda Metropolitano. Los de Simeone no pueden tener más tropiezos pues están con 51 puntos en la misma línea que el Barcelona y solo dos por encima del Betis, que se encuentra en zona de Pre Champions.

Manchester United vs. Atlético de Madrid: ¿Qué canales de TV transmiten el partido?

En España el partido podrá ser visto vía Movistar Plus. En Latinoamérica podrás seguirlo por las señales de ESPN, TNT Sports México o HBO Max.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Atlético de Madrid?

En España el partido arranca desde las 21:00 horas.

Si quieres verlo desde Argentina, Chile, Uruguay o Paraguay puedes hacerlo desde las 17:00 horas.

Si te encuentras en Perú, Colombia o Ecuador empieza a las 15:00 horas.

En México y Centroamérica podrás seguirlo a partir de las 14:00 horas.

¿Dónde ver online Manchester United vs. Atlético de Madrid por Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Manchester United vs. Atlético de Madrid online puedes hacerlo vía Movistar Plus, Star Plus y TNT Sports Go.

Cabe destacar que la señal de Movistar Plus es válido solo para España, en Sudamérica y parte de Centroamérica puedes verlo vía Star Plus aquellos que quieran sintonizar la transmisión de ESPN y para México está habilitada la señal de TNT Sports Go, que desde esta temporada transmite todos los partidos de la UEFA Champions League y también la UEFA Europa League.

Manchester United vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Nemanja Matic, Fred; Marcus Rashford, Paul Pogba, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Stefan Savic, Josema Giménez, Reinildo, Yannick Ferreira Carrasco; Koke, Héctor Herrera, Rodrigo de Paul; Joao Félix, Antoine Griezmann.

