Las semifinales de la Champions League empezarán a jugarse y esta vez, Manchester City recibe al Real Madrid en casa por el partido de ida en esta fase del torneo internacional. Los equipos vienen de vencer el Atlético de Madrid y Chelsea respectivamente donde clasificaron a estas instancias.

En esta nota de Perú 21 encontrarás todos los detalles del partido entre Manchester City y Real Madrid por Copa Libertadores. Horario, canales, señales y alineaciones del partido podrás verlo en vivo y en directo vía peru21.pe

¿Cómo y dónde ver el City vs. Real Madrid?

El partido entre Real Madrid vs. Manchester City será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Sin embargo, si no cuentas con señal de cable, puedes verlo en otras señales en distintos países como en el siguiente listado:

Argentina: Star+, Fox Sports Argentina, ESPN Argentina

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: HBO Max

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: TUDN.com, TUDNxtra, TUDN App, Paramount+, Univisión NOW, TUDN USA, Univision, CBS

¿A qué hora es el City vs. Real Madrid?

La partido de semifinal de Champions League entre Real Madrid vs. Manchester City se jugará a las 14:00 horas (horario peruano) y a las 21:00 horas (horario español). Aquí te dejaremos una lista con todos los horarios en el mundo para que puedas ver el partido en vivo y directo sin interrupciones.

Perú: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

¿Alineaciones para el City vs. Real Madrid?

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, David Alaba, Ferland Mendy, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Phil Foden y Bernardo Silva. DT: Carlo Ancelotti.