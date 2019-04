Liverpool vs. Porto EN VIVO partido por la Champions League Liverpool vs. Porto EN VIVO ONLINE el partido de vuelta por cuartos de final de la Champions League en el Estadio do Dragao.

Liverpool vs. Porto se miden por los cuartos de final de la Champions League. (Foto: AFP) Liverpool vs. Porto se miden por los cuartos de final de la Champions League. (Foto: AFP) Liverpool vs. Porto se miden por los cuartos de final de la Champions League. (Foto: AFP)