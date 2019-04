Liverpool vs. Porto: Mohamed Salah pide dejar a los 'Reds' al final de temporada

Mohamed Salah saltará a la cancha esta tarde para jugar el Liverpool vs. Porto. El atacante está concentrado en el juego por Champions League , pero en su mente también ronda otra idea relacionada a su futuro.

De acuerdo a la información del periódico "AS" de España, el delantero ya no quiere seguir en Anfield. De hecho, el egipcio se comunicó con los directivos de la institución para informales tal noticia.

El periódico español confirmó que Salah está incómodo en Liverpool debido a una fuerte discusión que tuvo con Jürgen Klopp tiempo atrás. La relación está quebrada y el jugador prefiere dar un paso al costado.

Es más, el ‘Faraón’ habría solicitado el Transfer Request (manifestación formal del jugador dirigida al club para informar el deseo de partir a otro equipo), mecanismo utilizado en la Premier League.

El alto mando de Liverpool, como respuesta, tiene un compromiso con Salah: hacerle el camino fácil para que salga al final de la temporada o, en todo caso, buscar una solución si decide continuar en Anfield.

En este contexto, "AS" destaca nuevamente el interés de Real Madrid por el atacante de 26 años. Aunque, en el nuevo proyecto de Zinedine Zidane, el ex Chelsea no aparece como prioridad, pero si hay oportunidad de ficharle, lo intentarán.

