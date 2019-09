Inter de Milán vs. Slavia Praga EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la primera jornada del grupo F de la Champions League en el estadio Giuseppe Meazza desde la 11:55 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Inter de Milán y Slavia Praga será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Champions League.

El cuadro ‘neroazzurro’ empieza con mucha ilusión la nueva temporada de la Liga de Campeones. Con Antonio Conte en el banquillo de suplentes, los italianos recibirán al campeón de República Checa este martes 17 de septiembre.

Los interistas, eliminados en la ronda de grupos de la Champions League pasada, han arrancado con buen pie este curso: tres victorias en la misma cantidad de partidos de la Serie A. De momento, son líderes absolutos con nueve unidades.

El elenco italiano podrá contar con los refuerzos más importante realizados durante el mercado de fichajes. De hecho, Diego Godín y Romelu Lukaku se perfilan como titulares. Mientras que Alexis Sánchez quedaría a la expectativa.

En la antesala, Conte afirmó sentirse “ilusionado” por medirse a clubes importantes en la Champions League. “Es la mejor manera para crecer, para entender qué te falta para llegar al máximo”, indicó al portal de la UEFA.

Por su lado, el Slavia Praga también domina en la liga de República Checa. En nueve jornadas disputadas, los ‘rojiblancos’ son punteros invictos (siete victorias y dos empates) con un total de 23 unidades.

Jindrich Trpisovsky, entrenador de los ‘cosidos’, aseguró sentir listo para medirse a los ‘neroazzurros’. “Intentamos prepararnos para las fortalezas del Inter y posiblemente prepararnos para las cosas que nos convengan”, declaró en la previa.

Inter de Milán vs. Slavia Praga: horarios del partido

Perú 11:55 a.m. Ecuador 11:55 a.m. Colombia 11:55 a.m. México 11:55 a.m. Bolivia 12:55 p.m. Paraguay 12:55 p.m. Venezuela 12:55 p.m. Argentina 1:55 p.m. Chile 1:55 p.m. Uruguay 1:55 p.m. Brasil 1:55 p.m. España 6:55 p.m.

Inter de Milán vs. Slavia Praga: posibles alineaciones

Inter de Milán: Handanovic; Godín, De Vrij, Skriniar, Brozovic, Vecino, Sensi, Candreva, Asamoah, Lukaku, Lautaro Martínez.

Slavia Praga: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Kral, Soucek; Oladeji, Stanciu, Masopust; Skoda.

Inter de Milán vs. Slavia Praga: ¿cómo llegar al estadio?