El Real Madrid anotó el primer gol en la final de Champions League pero este fue anulado por estar en off side. Mientras los hinchas ‘merengues’ celebraran el tanto de Karim Benzema, el árbitro del partido revisó la jugada en el VAR lo cual arrojó que no era válido por estar en posición adelantada. El primer gol del partido entre Real Madrid vs Liverpool en el Stade de Francia, París por la final de la Liga de Campeones se dio luego de un mano a mano de Benzema con Alisson Becker que terminó en una jugada de infarto dentro del área.

¡LA POLÉMICA DEL PRIMER TIEMPO EN LA FINAL DE LA #CHAMPIONSxESPN! ¿Estuvo bien anulado el gol a Benzema? pic.twitter.com/3Fq07zxFD5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2022

Real Madrid vs. Liverpool se enfrentan por la gran final de la Liga de Campeones. Conoce todos los detalles.