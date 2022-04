Liverpool vs. Villarreal chocan EN VIVO este miércoles por la semifinal de ida de la UEFA Champions League, torneo que tiene a los ‘Reds’ como uno de los serios candidatos a llevarse el título en la presente edición y en el que los españoles han sido la gran sorpresa al tumbarse a dos favoritos en las fases previas. Aquí en PERU21 te contamos cuáles serán los horarios, canales de transmisión y dónde podrás seguirlo minuto a minuto.

Liverpool, uno de los grandes candidatos al título y que en los últimos años ha venido disputando casi todas las semifinales del torneo, quiere alcanzar una nueva final de la Champions League tal y como ocurrió en la temporada 2018-19 cuando vencieron a Tottenham en la gran final. Los de Klopp vienen de eliminar 6-4 en el global a un Benfica que supo darle pelea en Anfield pese a que los ‘Reds’ pusieron suplentes. Ahora ante Villarreal otra será la historia y el DT alemán pondrá a su mejor once ante los españoles.

Por su parte, el equipo de Unai Emery es la gran sorpresa de esta edición de la UEFA Champions League. El Villarreal en octavos se tumbó al gigante italiano, Juventus, y en los cuartos de final se bajó al que en la previa era seguramente el gran favorito al título, Bayern Múnich, que estaba invicto en el torneo y tenían de su lado al goleador del certamen, Robert Lewandowski. El ‘Submarino Amarillo’ no lograba acceder a una semifinal desde el 2005 y buscará clasificarse por primera vez a la gran final de la Champions.

LIVERPOOL VS. VILLARREAL: ¿CUÁNDO Y DÓNDE JUEGAN EL PARTIDO?

El partido Liverpool vs. Villarreal por la semifinal de ida de la UEFA Champions League se jugará este miércoles 27 de abril y se disputará en el estadio de Anfield, donde los ‘Reds’ serán locales y buscarán partir con una buena ventaja en la llave jugando ante su gente.

¿A QUÉ HORA JUEGAN LIVERPOOL VS. VILLARREAL?

En Colombia, Perú, México y Ecuador el partido Liverpool vs. Villarreal empieza a partir de las 14:00 horas.

En España puedes el Villarreal vs. Liverpool desde las 21:00 horas.

En Argentina y Uruguay la transmisión arranca a las 16:00 horas.

En Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay puedes seguirlo desde las 15:00 horas.

¿DÓNDE VER EL LIVERPOOL VS. VILLARREAL EN VIVO?

Si quieres ver la transmisión del partido Liverpool vs. Villarreal puedes seguir los canales Movistar Plus (España), ESPN (Latinoamérica), HBO Max y TNT Sports (México). Estos son todos los canales de habla hispana que transmitirán este partidazo por la semifinal de ida de la UEFA Champions League. Además, si quieres verlo online puedes seguir la señal de Star Plus.

LIVERPOOL VS. VILLARREAL: ALINEACIONES PROBABLES

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Jota o Firmino, Mané.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso, Alcácer, Danjuma o Gerard Moreno.

MÁS DEPORTES EN PERU21