La victoria de Juventus contra Barcelona (3-0) y la actuación de Cristiano Ronaldo ha dejado decenas de repercusiones posteriores al partido en la Champions League. Entre las tantas reacciones, una de las más llamativa ha sido la imagen compartida por Elma Aveiro, hermana del atacante portugués.

Elma subió a Instagram una gráfica donde aparece el delantero de los ‘bianconeros’ realizando la habitual celebración después de conseguir un tanto. En la misma representación también está Lionel Messi: delante de ‘CR7’, de rodillas, con los ojos cerrados y como si estuviera elevando una oración.

“Mi rey. El mejor de todos. El orgullo de mi vida”, dice el mensaje compartido por la hermana mayor de Cristiano Ronaldo. Como era de esperarse, la provocadora publicación tuvo respuesta de todo tipo para defender al jugador de Barcelona y respaldar lo escrito sobre la estrella de la ‘Juve’.

La provocadora publicación de Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram)

Cristiano Ronaldo nunca vio a Lionel Messi como rival

Cristiano Ronaldo desveló cómo se lleva con Lionel Messi después del compromiso en el Camp Nou. El atacante de Juventus destacó todos los escenarios que compartió con el argentino a lo largo de este periodo y comentó que tienen una buena relación.

“Siempre he tenido una relación cordial con él, compartimos doce, trece años de entregas de premios, yo nunca lo he visto como un rival. Siempre me he llevado bien con él, pero sabemos que, en el fútbol para la prensa, por el espectáculo se busca una rivalidad, pero siempre me he llevado bien con él, le veo como siempre”, declaró al canal de televisión Movistar Liga de Campeones.

Enseguida, ‘CR7’ evitó emitir una opinión sobre quién es el GOAT (Greatest of all time, traducido como el más grande de todos los tiempos). “No voy a entrar por ahí. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir haciendo la buena temporada que estoy haciendo”, zanjó.