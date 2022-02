Chelsea vs. Lille EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la ida de octavos de final de la Champions League, este martes 22 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2 y Star+ (Star Plus) y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El vigente campeón del Mundial de Clubes, Chelsea, proseguirá su sueño europeo de volver a coronarse en la Champions League, cuando reciba al francés Lille. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Stamford Bridge.

Chelsea vs. Lille: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - TNT Sports, TNT Go y HBO Max

Perú - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Ecuador - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Colombia - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Bolivia - 4:00 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Venezuela - 4:00 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Paraguay - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Chile - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Argentina - 5:00 p.m. - Fox Sports Argentina y Star+ (Star Plus)

Uruguay - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Brasil - 5:00 p.m. - GUIGO, HBO Max, Estádio TNT Sports, TNT Brasil, TNT Go y SBT

España - 9:00 p.m. - Movistar+

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Lille y dónde ver en TV?

El inglés Chelsea y el francés Lille, que ya se han enfrentado el 2019 en dos oportunidades con triunfo para los ‘Blues’ se medirá este martes 22 de febrero, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Para Latinoamérica, ESPN 2 y Star+ (Star Plus) serán los canales encargados de la transmisión, mientras que España el partido podrá ser seguido por Movistar+.

Chelsea, dirigido por Thomas Tuchel, parte como favorito para este compromiso y ello lo deberá confirmar en casa, ante su gente, con un resultado que lo acerque a cuarto de final de la competencia europea.

Para el choque contra los franceses, los ‘Blues’ recuperan al español César Azpilicueta, quien se perdió el partido del sábado, con victoria incluida, sobre Crystal Palace por la Premier League. Se prevé que el marroquí Hakim Ziyech también arranque el juego.

Chelsea será comandado en ataque por el belga Romelu Lukaku, que registra apenas tres goles en los diez partidos en los que ha participado este 2022.

“En este momento tenemos que seguir y encontrar nuestro ritmo. Nuestra posición en la Premier League (3°) es un poco extraña. Pero, por otro lado, es bueno porque todavía estamos en muchas competiciones. La Premier no se trata de eliminatorias, se trata de consistencia. Y debemos adaptarnos”, declaró Tuchel, en la rueda de prensa de la víspera al cotejo.

Por otro lado, el alemán se refirió a Lille, que consiguió su clasificación a octavos al ser el líder de su grupo conformado por Salzburgo, Sevilla y Wolfsburgo.

“Sabemos cómo de físico es el fútbol francés, su peligro en los uno contra uno, su disciplina, y ahora tienen la oportunidad de dar la sorpresa”, dijo Tuchel, que conoció a Lille más a profundidad en su etapa de entrenador de PSG.

Lille, último ganador de la Ligue 1 de Francia, volverá a centrar su atención en la competencia internacional, tras empatar sin goles con Metz en su última presentación doméstica.

“El Chelsea será un gran paréntesis para experimentar, pero no me olvido de la Ligue 1. Debe ocupar nuestras mentes. Tenemos una de las mejores plantillas de la élite. Pero hay no hay más tiempo que perder para ponerse al día”, analizó el director técnico de Lille, Jocelyn Gourvennec, en la antesala.

Chelsea vs. Lille: probables alineaciones

Chelsea: Edouard Mendy, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, César Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Kanté, Marcos Alonso, Hakim Ziyech, Romelu Lukaku y Christian Pulisic. DT: Thomas Tuchel.

Lille: Leo Jardim, Mehmet Celik, José Fonte, Sven Botman, Tiago Djaló, Renato Sanches, André, Xeka, Jonatha Bamba; Jonathan David y Burak Yilmaz. DT: Jocelyn Gourvennec

