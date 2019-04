¡Todo listo! Esta es la programación de partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

La Champions League conocerá esta semana a sus cuatro clasificados a la fase de semifinales, luego que se disputen este martes y miércoles los partidos de revancha de cuartos de final.

Ninguno de los equipos sacó gran ventaja en la ida, aunque resalta la victoria del Barcelona en campo del Manchester United (0-1) y el triunfo del Liverpool 2-0 ante el Porto.

Esta es la programación de cuartos de final (revancha) de la Champions League:

Martes 16 de abril



Juventus vs. Ajax

14:00 horas

Estadio: Juventus Stadium de Turín

TV: Fox Sports



Barcelona vs. Manchester United

​14:00 horas

Estadio: Camp Nou

TV: ESPN 2



Miércoles 17 de abril



Porto vs. Liverpool

14:00 horas

Estadio: Do Dragao

TV: ESPN 2



Manchester City vs. Tottenham

14:00 horas

Estadio: Etihad Stadium

TV: Fox Sports

Sin duda, el 0-1 que logró el Barcelona en Old Trafford será de gran ayudar para sentenciar la llave en el Camp Nou, aunque el Manchester United no es un equipo de fiar, más cuando vivió una situación similar en octavos: cayó en casa ante el PSG (0-2), pero al final avanzó tras vencer en París (1-3). Lionel Messi tiene una dura tarea.

Juventus, con Cristiano Ronaldo, alcanzó un meritorio empate 1-1 en campo del Ajax, pero es importante recordar que el club holandés fue el verdugo del vigente campeón Real Madrid, tras aplastarlo en el propio Bernabéu por 1-4.

Manchester City de Pep Guardiola cayó por 1-0 en la nueva casa del Tottenham y ahora buscará remontar la serie en el Etihad Stadium para meterse en semifinales.

Liverpool logró una victoria de 2-0 sobre el Porto en Anfield, en un partido que pudo terminar con más goles a favor de los 'Reds'. Veremos si los dirigidos por Jürgen Klopp pueden sostener el resultado en el Do Dragao.

