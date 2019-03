Champions League: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo se pueden enfrentar en la final, tras sorteo

Este viernes se realizó el sorteo de las llaves de cuartos y semifinal de la Champions League en Nyon y, tras ello, se determinó que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo se pondrán enfrentar en caso lleguen a la final en Madrid.

Las llaves de cuartos de final de la Champions League quedaron así:

1. Ajax vs. Juventus



2. Liverpool vs. Porto



3. Tottenham vs. Manchester City



4. Barcelona vs. Manchester United

El sorteo de semifinales determinó que el ganador de la llave 1 (Ajax vs. Juventus) se enfrentará al ganador de la llave 3 (Tottenham vs. Manchester City), mientras que el vencedor de la llave 2 (Liverpool vs. Porto) chocará contra el que venza en la llave 4 (Barcelona vs. Manchester United).

Así, en caso Barcelona y Juventus superen sus fases, podrían enfrentarse en la final y se daría el añorado encuentro en una definición por el título europeo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ambos están en gran momento. Messi llevó a Barcelona a cuartos de final gracias a un doblete en el Camp Nou frente al Olympique de Lyon (4-1), mientras que CR7, en una noche mágica, marcó los 3 goles que le dieron el pase a la Juventus frente al Atlético Madrid (3-0) en Turín.