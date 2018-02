Bayern Munich recibirá a Besiktas de Turquía este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - ESPN 2) en el estadio Allianz Arena por los octavos de final de la Champions League .

Bajo la dirección de Jupp Heynckes, el equipo 'bávaro' registra 21 triunfos en los 22 duelos disputados tras la salida de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el experimentado técnico no se confía antes del inicio de la serie entre ambos conjuntos sobre territorio alemán.

"Es un equipo que puede jugar al fútbol, no es una sorpresa que esté aquí. Ganaron sus tres partidos fuera en la fase de grupos. No se esconden, les gusta jugar al ataque. Tendrán sus opciones, por lo que tenemos que estar preparados", reconoció el estratega del Bayern Munich, quien no contará con Manuel Neuer.

Besiktas, en tanto, afronta una eliminatoria de Liga de Campeones por primera vez en su historia, tras demostrar jerarquía en la fase de grupos de la competición europea más prestigiosa.

"Va a ser entretenido enfrentar a Gary y qué mejor que en octavos de final de la Champions", declaró Arturo Vidal, volante chileno del Bayern, en alusión al encuentro con su compatriota Gary Medel, quien defiende los intereses del cuadro turco.

Bayern Munich vs. Besiktas

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL: ESPN 2

Posibles alineaciones:

Bayern Munich: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martínez, Vidal, James, Ribéry, Müller, Lewandowski.

Besiktas: Fabri, Gonul, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Ozyakup, Babel, Quaresma, Talisca, Love.