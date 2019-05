Barcelona vs. Liverpool: conoce aquí cómo seguir EN DIRECTO el encuentro por la Champions League

Barcelona y Liverpool se verán las caras otra vez este martes 7 de mayo por la vuelta de la semifinal de la Champions League. El compromiso, que paralizará al mundo del fútbol, se jugará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España todo iniciará a las 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

El equipo azulgrana llega al determinante encuentro luego de perder 2-0 ante el Celta de Vigo por LaLiga Santander, un resultado que poco importó al club, pues ya es campeón del certamen, por lo que el entrenador Ernesto Valverde guardó a varios jugadores pensando en el cuadro inglés.

Y es que si bien el Barcelona marcha con una abultada ventaja en la llave frente al Liverpool tras el 3-0 registrado en el Camp Nou con una brillante actuación Lionel Messi (autor de dos ‘pepas’), el equipo no se confía, pues sabe que su rival en la Champions League buscará como sea la hazaña en su cancha.

Sobre todo teniendo en cuenta que los dirigidos por Jürgen Klopp supieron conseguir la victoria en los minutos finales frente al Newcastle (3-2) por Premier League, un resultado que les valió para que se mantengan en la lucha por el título doméstico.

Pero más allá de la motivación que significa llegar con una victoria, los ‘reds’ deberán afrontar el compromiso ante el Barcelona sin su máxima estrella, Mohamed Salah y Roberto Firmino, quienes están lesionados.

El Liverpool tendrá, ante el cuadro azulgrana, la obligación de anotar rápidamente sin descuidar su defensa, dado que un gol de la escuadra visitante podría complicar seriamente sus chances de llegar a la final de la Champions League.



Barcelona vs. Liverpool: alineaciones posibles

Barcelona : Ter stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Coutinho y Suárez.

DT: Ernesto Valverde.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gómez, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Shaqiri, Mané y Sturridge.

DT: Jürgen Klopp.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Sport 1 HD , Sky Sport UHD y Sky Go

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur



